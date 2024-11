Gaza 29 palestinesi uccisi in raid Idf

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

11.25 Almeno 29 persone hanno perso la vita stamattina in distinti attacchi aerei israeliani contro le tendopoli che ospitano gli sfollati in diverse aree della Striscia ditra cui Beit Lahya, Deir al Balah e Zawayda. Secondo l'agenzia palestinese Wada, 20 persone sono state uccise in un attacco aereo su una casa a Beit Lahya. Secondo quanto affermano fonti mediche, sono almeno 70 le persone uccise nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani nella Striscia di. Lo riporta la tv qatariota Al Jazeera.