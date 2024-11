Lanazione.it - Fiamme e fumo nel laboratorio. Colpa di un cortocircuito. Chiusa la scuola “Benedetti“

Un piccolo scoppio ed un principio di incendio scaturito molto probabilmente daldi un frigorifero presente nella stanza. E’ quanto accaduto ieri mattina, intorno alle 8, nell’aula di chimica, in quel momento vuota, dell’istituto tecnico e tecnologico "", situato in via Roma a Porcari, nell’ex complesso Cavanis. Nel locale non c’era nessuno, infatti per fortuna il bilancio di quanto successo è ok: nessun ferito e danni lievi al locale. Anche se un pizzico di paura c’è stata. Qualcuno ha notato lee iluscire dale ha avvisato i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto, domando il rogo che avrebbe potuto ampliarsi e coinvolgere altri settori dell’immobile. Dovranno essere eseguiti ulteriori monitoraggi ed accertamenti tecnici: in una nota la Provincia spiega come "sembra sia stato un frigorifero che ha preso fuoco per unelettrico la causa dell’incendio".