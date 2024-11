Ilfattoquotidiano.it - “Entro il 2040, il numero di robot umanoidi potrebbe superare la popolazione mondiale attuale”: la previsione inquietante di Elon Musk – IL VIDEO

Il Ceo di Tesla,, intervenendo da remoto al Future Investment Initiative a Riyad, in Arabia Saudita, ha fatto unafuturistica eccezionale, ma anche. Secondo il magnate ildiilla, raggiungendo oltre 10 miliardi. Il costo di ciascunvarierà tra i 20mila e i 25mila dollari.ha invitato a non essere respingenti a questa ipotesi perchéro esserci migliorie importanti, grazie all’Intelligenza Artificiale, dall’assistenza sanitaria al settore dei trasporti, fino alle industrie. Ma l’uomo in tutto questo si estinguerà? WATCH:predicts that there will be ‘way more’s than people in the future at the Future Investment Initiative in Saudi Arabia; “Every country will have AIs or multiple AIs, and there will be a lot ofs, mores than people” pic.