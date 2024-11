Lanotiziagiornale.it - Elezioni USA 2024, a che ora sapremo i risultati degli Stati in bilico

In queste incerteUSA, ci sono pochi dubbi sul fatto che tra Kamala Harris e Donald Trump sarà una battaglia all’ultimo voto. Proprio per questo, come sostengono diversi sondaggisti, a risultare decisivi saranno i sette Swing State, ossia gliin, e quindi che tanti si fanno è: a che oradi questiUsa, quali sono gli Swing State? Intanto bisogna ricordare quali sono gli Swing State, spesso decisivi per conquistare la Casa Bianca. Si tratta di Georgia, Michigan, North Carolina, Arizona, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin. Qui le urne si chiuderanno tra le 19 e le 22, secondo il fuso orario della East Coast, che corrispondono al range compreso tra l’1 di notte e le 4 del mattino secondo l’ora italiana. A che orain? I primi exit poll dovrebbero arrivare dalla Georgia e dalla North Carolina, rispettivamente verso le 19 e le 19.