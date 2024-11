Lettera43.it - Dopo i flop di Rai2 Viale Mazzini corre ai ripari e il rinvio dello show di Cristina D’Avena: le pillole tv

Leggi tutto su Lettera43.it

Se fosse una serie americana, di quelle che funzionano, si intitolerebbe Shareless. Ma qui non è Hollywood, tanto per essere citazionisti. In più a funzionare c’è poco. Stiamo parlando della Rai e deia catena che hanno caratterizzato la ripresa autunnale, tanto da spingerere ai. Partiamo dal più fragoroso. Giovedì 31 ottobre L’Altra Italia di Antonino Monteleone ha chiuso i battenti a causa degli ascolti al lumicino. Il programma didell’ex Iena è andato poco oltre l’1 per cento di media, con un picco negativo addirittura allo 0,99. L’azienda però non si dà per vinta e conferma la fiducia nel conduttore. «Nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci», si legge in un comunicato.