Diffidati Bologna-Monaco | ci sono rossoblù a rischio squalifica in vista del Lille?

Nella quarta giornata della fase a campionato della Champions League 2024/25 ilscende in campo allo stadio Renato Dall’Ara contro il. Idi Italiano vogliono finalmente sbloccarsi dal punto direalizzativo, dal momento cheancora a secco dopo le prime tre partite, e anche a livello di punti, fermi a 1 guadagnato contro lo Shakhtar. Scopriamo se cie qualii giocatorinella sfida contro i monegaschi. In Champions League, da regolamento, si entra in diffida dopo due ammonizioni rimediate e si vieneti alla terza (poi nuova diffida già alla quarta ealla quinta, e così via). Stefan Posch ha subito due ammonizioni, una contro gli ucraini e l’altra nella sconfitta di Birmingham contro l’Aston Villa, pertanto è l’unico diffidato tra le fila dei felsinei.