Ilnapolista.it - De Laurentiis, la Procura Figc ha richiesto gli atti sull’accusa di falso in bilancio per Manolas

Come riporta Sportmediaset, lafederale diretta daltore Chinè ha giàglisull’indagine che coinvolge Aurelio De, presidente e proprietario del Napoli. L’accusa è diin. La redazione Mediaset ricorda che questo suè un filone diverso rispetto a quello relativo a Osimhen, per il quale club e presidente sono stati già deferiti. Chinè haglisulla plusvalenzaScrive Sportmediaset: “Come immediata conseguenza, iltore federale Giuseppe Chinè ha già chiesto glialladi Roma e attende di riceverli prima di decidere il da farsi. Il Napoli e Desono stati già deferiti l’1 aprile 2022 per il caso Osimhen, ma non per. Quindi questo diè un nuovo filone sul quale ladi Roma dovrà ora decidere quando trasmettere le carte allafederale“.