Spazionapoli.it - De Laurentiis indagato per falso in bilancio: nuovo capitolo sull’acquisto di Manolas

Leggi tutto su Spazionapoli.it

sull’indagine perinnei confronti di Aurelio Dein relazione all’acquisto di Kostasdalla Roma, avvenuto nel 2019 Quando nell’estate 2019 Carlo Ancelotti sedeva sulla panchina del Napoli, la dirigenza provò a migliorare il reparto difensivo creando l’ipotetico bunker con, leader difensivo della Roma. Il centrale greco sarebbe stato il perfetto compagno per Koulibaly, anche se i risultati non furono quelli sperati. Il club azzurro sborsò oltre 35 milioni per l’acquisto del difensore, ma a distanza di anni quest’operazione è stata al centro di alcune indagini. Oggi la Procura di Roma ha chiuso il fascicolo di indagine a carico del presidente Aurelio De, accusato diinper la compravendita di Kostas. L’accusa rientra nelle indagini già effettuate sull’operazione Osimhen.