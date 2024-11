Ilgiorno.it - Controlli gratis contro il cancro alla prostata

La Regione Lombardia, prima in Italia, avvia un programma di screening gratuito per la diagnosi precoce del. L’obiettivo è "individuare l’eventuale carcinoma, aumentando le possibilità di guarigione e riducendo il rischio di trattamenti invasivi", spiega Palazzo Lombardia che ha annunciato il progetto con un inal quale hanno partecipato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso (nella foto), il Dg regionale Welfare Marco Cozzoli e Aldo Bocciardi, direttore di Urologia all’ospedale Niguarda. In questa fase possono sottoporsi allo screening i nati a novembre 1974. Poi, ogni mese potranno aggiungersi i cittadini che compiono 50 anni nel mese in corso. A dicembre potranno dunque partecipare anche i nati a dicembre 1974, a gennaio 2025 i nati a gennaio 1975 e così via.