.com - Consulente Paziente: un modello umano e meritocratico di consulenza e innovazione si confronta con l’Intelligenza Artificiale

Leggi tutto su .com

La Community diha raggiunto un altro traguardo significativo con il suo 15° evento, che ha visto la partecipazione dei membri a un webinar dedicato all’AI. Un incontro che ha rappresentato un momento cruciale anche per fare il punto sulle novità e le opportunità emergenti per il network di consulenti, caratterizzato da unorganizzativo basato sulla meritocrazia e l’affinità umana tra professionisti e imprese. Un approccio che non si limita allatecnica, ma punta a favorire un cambiamento culturale nelle mPMI italiane, promuovendo la crescita professionale e personale dei membri. La filosofia della Community si fonda infatti su un rigoroso sistema di selezione, dove ai membri più attivi vengono proposte collaborazioni esclusive con la società Mama Industry e altri partner, che spesso si trasformano in rapporti di lavoro a lungo termine.