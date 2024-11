Movieplayer.it - Black Sheep: annunciato il sequel dell'horror di Jonathan King

È in lavorazione il, che riunirà il regista originalee la star Nathan Meister. La WTFilms, società parigina specializzata in vendite e produzioni di genere, è salita a bordo di un revival del classico-comedy neozelandese del 2006, che racconta di un gregge di pecore trasformato in predatori assetati di sangue dall'ingegneria genetica. Smile 2: i primi 7 minutisono on line, ma per vederli occorre sorridere tutto il tempo I dettagli del prossimo film Il, intitolato2, riunisce i membri chiave del cast del film originale, che è stata il titolodi maggior successo in Nuova Zelanda. Lo sceneggiatore e regista originaledirigerà il, .