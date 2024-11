Sport.quotidiano.net - Battuto l’Urbania in rimonta: "Il Tolentino ha carattere"

"Una vittoria che volevamo a tutti i costi arrivata con un’altradidi questa squadra che ci crede sempre fino alla fine. Dedichiamo la vittoria al presidente e ai tifosi che anche oggi sono stati encomiabili". Commenta soddisfatto Paolo Passarini, tecnico del, il successo sul. Le reti sono state realizzate nell’ultimo quarto d’ora da Lovotti e Badiali. Per i cremisi è stato sfatato il tabù casalingo dopo le prime partite avare di punti. "Con questi tre punti iniziamo a trovare continuità, aspetto in cui finora eravamo mancati, - dice il tecnico cremisi – la fiducia di tutto il gruppo è sempre stata molto alta, ma le vittoria aiuta ancor di più. La squadra oggi ha fatto l’ennesima grande prestazione del campionato, non mollando neanche dopo il gol subito".