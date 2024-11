Autolinee Toscane due fasce di garanzia per lo sciopero dell’8 novembre

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Ci saranno alcunegarantite per le corse dei bus in occasione dellonazionale in programma l’8. Sono state pubblicate sul sito ditutte le corse che saranno garantite durante lonazionale di 24 ore che ci sarà venerdì 8senza il rispetto delledi. Sul sito, alla pagina www.at-bus.it/, è presente, diviso per territorio, il 30% delle corse che, tra leorarie 4.15-8.14 e 12.30-14.29, sono state definite come servizi indispensabili e saranno garantite. Loè stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna a livello nazionale con adesione a livello regionale. L’ultimodi questo tipo risale a 19 anni fa, e coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.