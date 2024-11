Ilgiorno.it - Angelo Bonomelli narcotizzato e abbandonato in un parcheggio a morire: è stato un omicidio “corale”

è morto per effetto dell’azionecui hanno scientemente preso parte tutti gli imputati. Tutti hanno visto la vittima in serio pericolo di vita, e ciò nonostante hanno deciso di agire, contribuendo alla realizzazione dell’azione criminosa e scapito della sopravvivenza dell’anziano”. È un passaggio delle motivazioni della sentenza per l’dell’imprenditore(nella foto), 80 anni, di Trescore Balneario, morto dopo esserecon Rivotril messo nel caffè, rapinato dell’orologio e poiin auto al freddo in undi Entratico la sera del 7 novembre 2022, e ritrovato il giorno dopo. Per la morte dell’imprenditore il 23 luglio la Corte d’Assise di Bergamo ha emesso la sentenza di primo grado. Condannati pervolontario con dolo eventuale e rapina Matteo Gherardi e Omar Poretti a 26 anni, con successiva libertà vigilata per tre anni.