Liberoquotidiano.it - "Voglio dire una cosa seria": Gerry Scotti, parole pesantissime su Pier Silvio Berlusconi

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

ha fatto la storia di Mediaset. Insomma, il suo volto è legato a doppio filo alla storia della famiglia. E recentementeè stato costretto a smentire smentito con decisione le indiscrezioni che lo indicavano come consigliere di, indiscrezioni che lo dipingevano come una sorta di tessitore di una strategia politica per l'ad del Biscione e figlio di. Voci peculiari e, non a caso, puntualmente smentite. "Si, come no, sono il Del Debbio de noantri. Scherzi a parte,dare una risposta: questa è una fake news totale, clamorosa, nessuno mi ha mai fatto questa richiesta”, ha tagliato cortonel corso di un'intervista concessa a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora, il programma in onda su Rai Radio1. Secondo il conduttore, la miglioreche possa fare perè semplicemente "continuare a fare bene il mio lavoro", ha aggiunto.