Usa la rivelazione shock di Epstein su Trump | Amava fare sesso con le mogli dei suoi amici

Leggi tutto su Open.online

L’ex finanziere Jeffreyera così amico con il candidato repubblicano Donaldda conoscere – sembrerebbe – i dettagli più segreti e scomodi della sua vita sessuale., condannato per pedofilia e traffici sessuali e morto suicida in carcere nel 2019, in una conversazione con lo scrittore Michael Wolff datata agosto 2017 diceva che il tycoon era il suo «amico più intimo». Per questa relazione così stretta tra i due, e a quanto pare durata dieci anni,era venuto a conoscenza di una “strana” passione di: «Scopare ledeimigliori». Una predilezione che lo condannava a non avere rapporti amicali e, quindi, alla solitudine. La registrazione di quella conversazione è stata pubblicata solo oggi. I colloqui tra Wolff edsi inseriscono nel periodo in cui lo scrittore stava effettuando delle ricerche per il suo libro su, intitolato Fire and Fury.