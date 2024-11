Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 4/11/24

Nella vita ci sono ben poche certezze, si sa. Ma che Maria De Filippi in mezzo a un gruppo eterogeneo di persone proverà una tanto spiccata quanto sfacciata simpatia sempre per il più imbarazzante di tutti è SICURAMENTE tra quelle poche. Per carità, Queen Mary c’ha l’occhio lungo quanto a programmi che intercettano i gusti della gggente, “come lei non c’è nessuna” e bla bla bla. Ma quando si tratta di cristiani, santoddddio. Più sono bbburini, circensi, mestieranti, smaccatamente fake e stucchevolmente teatrali più lei va in brodo di giuggiole. Tipo che se guardasse il Grande Fratello (e ora che ci sono Federica e Alfonso probabile che qualcosa la guardi) mi ci giocherei i sobri gilet all’uncinetto di Gianni Sperti che il suo prefe sarebbe quello spalmatore di crema di Spolverato, ma SICURO. Una predilezione per le sòle che ce l’hanno scritto in faccia di essere sòle che andrebbe studiata, eh.