Tvpertutti.it - UeD, De Filippi fa uno scherzo a Martina: tronista resta senza corteggiatori

Sul finire della puntata Uomini e Donne del 4 novembre 2024 si è verificato un evento inaspettato. Maria Deha deciso di rendere il clima in studio ancora più frizzante del previsto facendo unoDe Ioannon. La conduttrice, dopo aver attaccato un corteggiatore dellaaccusandolo di essere un «sottone», ha deciso di prendersi gioco della ragazza per metterla un po' in difficoltà. Nello specifico,chese ne accorgesse, la Deha invitato idella giovane a dare luogo ad un vero e proprio show che ha lasciato l'ex volto di Temptation Islandparole. Lodi Maria DeDe Ioannon a Uomini e Donne Nella puntata di oggi di Uomini e Donne (QUI quello che è successo), c'è stato anche unoche Maria Deha voluto fare aDe Ioannon. Tutto è cominciato nel momento in cui Gianmarco, dopo essere rimasto in silenzio per puntate, si è svegliato improvvisamente dicendosi irritato dal fatto chenon lo avesse portato in esterna e avesse preferito ballare con un altro invece che con lui.