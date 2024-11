Tvpertutti.it - UeD anticipazioni: bacio per Martina, coppia va via e grande assente

Leggi tutto su Tvpertutti.it

Ledi UeD relative alla registrazione del 4 novembre 2024 rivelano che si è partiti da Gemma Galgani e Fabio. I due stanno proseguendo la loro conoscenza e non sono mancati alcuni interventi pungenti da parte di Tina Cipollari. Unadel Trono Over, poi, ha deciso di uscire dal programma insieme, mentre in studio c'è stato un. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece,De Ioannon ha dato il suo primoad un corteggiatore, ma anche per Alessio Pecorelli ci sono state delle interessanti novità.Uomini e Donne registrazione 4 novembre 2024: Tina mette a disagio Gemma, unava via Nella registrazione Uomini e Donne di oggi non sono mancati scontri, decisioni importanti e baci passionali. Partendo dal Trono Over, al centro dell'attenzione ci sono stati Gemma Galgani e Fabio.