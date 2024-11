Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-11-2024 ore 11:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità vanno avanti le attività preliminari necessarie al prolungamento della linea C della metropolitana fino al Colosseo per questa ragione fino al 7 di dicembre le ultime corse dei treni dai capolinea partono rispettivamente alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni Poi scendono state bus navetta dettagli su .