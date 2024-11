The Penguin episodio 7 | Easter Eggs e riferimenti DC

Leggi tutto su Cinefilos.it

The7:DC Attenzione! Questo articolo contiene SPOILER per l’7 di TheL’7 di Thepresenta diversiegg e, in una puntata che racconta l’infanzia del protagonista Oz Cobb (Colin Farrell). Non solo il passato di Oz viene esplorato con alcune verità molto oscure, ma l’include anche alcune morti importanti. C’è anche una decisione critica che capovolge l’intero conflitto di Pinguino con Sofia Gigante (Cristin Milioti), poichéchiave e flashback sono presenti in tutto questo nuovo. Nell’7, la madre di Oz Cobb è stata rapita da Sofia Gigante e Salvatore Maroni (Clancy Brown).