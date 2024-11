Ilfattoquotidiano.it - Scandalo in Cile, Arturo Vidal e altri calciatori del Colo Colo accusati di stupro. La sorella della vittima: “Drogata e violentata in un bar”

delsono statidi. Non risultano ancora indagati, ma le autorità di Santiago delhanno confermato oggi di aver aperto un’inchiesta per un caso di violenza sessuale. I fatti risalgono alla notte tra domenica e lunedì, quando i giocatori del clubno si sono radunati in un bar nel comune di Vitacura, nella capitalena, per prepararsi a festeggiare l’eventuale vittoria del campionato. Una donna ha riferito alle autorità che suaè statasessualmente dai giocatori del. Un altroscuote il mondo del calcio in, dopo l’arresto dell’ex stellaNazionale Jorge Valdivia che è stato denunciatosua tatuatrice. La ProcuraRepubblica dell’Est di Santiago ha confermato di aver avviato un procedimento per indagare sulla denuncia presentata contro, 37enne ex giocatore di Juventus e Inter, edel popolare club, attualmente in testa alla Primera Divisionna a una giornata dal terminestagione.