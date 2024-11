Lanazione.it - Salerno spazzata via

Power63 Fabo 92 POWER BASKET : Stanic 8, Chavez 17, Candotto 3, Kekovic 7, Matrone, Favali 13, Cappelletti 8, Fall 5, Duranti 2, Mei, Annarumma ne. All. Farabello. FABO MONTECATINI: Benites 2, Chiera 11, Mastrangelo 10, Arrigoni 10, Klyuchnyk 16, Sgobba 12, Natali 9, Giannozzi 7, Fernandez Lang 6, Dell’Uomo 5, Trapani 4, Aminti. All. Barsotti. Arbitri: Suriano e Giovagnini. Parziali: 20-26, 33-52, 44-75. Tornado Fabo a: la trappola Power Basket non si rivela tale, sgretolata dall’attacco rossoblù già nei primi due quarti. Inizia come meglio non si poteva il tour de force degli Herons che inaugurano novembre con un successo che sa di segnale di forza. La cronaca.