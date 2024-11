Liberoquotidiano.it - "Resterò il meno possibile": Carlo Ancelotti quasi in lacrime prima di Real-Milan | Video

Più che al match contro la squadra della sua vita,sta pensando a quanto accaduto in questi giorni a Valencia, dove una violenta alluvione ha messo in ginocchio la regione causando oltre 200 morti e innumerevoli dispersi. Un bilancio terrificante destinato ad aggravarsi. E di molto. "È passata una settimana da questa tragedia, siamo tristi. questa è l'emozione che proviamo, siamo molto vicini a tutte le città colpite - ha dichiarato il tecnico del Blancos nella conferenza stampa pre-Champions -. Spero che questa situazione possa risolversi presto e in questo senso spero che voi possiate capire che parlare di calcio è molto complicato: facciamo parte anche noi - ha aggiunto - di questo Paese". "Anche giocare a calcio è molto difficile - ha proseguito l'exin-. Per il bene di tutti, e per chi sta soffrendo in questo momento, cercherò di tenere una conferenza stampa il più sempliceperché non ho voglia di soffermarmi.