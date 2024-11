Lanazione.it - "Questo spirito di gruppo ci sta mandando in estasi"

Leggi tutto su Lanazione.it

"È uno Spezia che non finisce di stupire, ha l’anima spezzina dentro e D’Angelo è sempre più nei nostri cuori". Tifosi aquilotti inper la vittoria delle Aquile contro il Modena, seppur con una preoccupazione palpabile per le vicende societarie: "Serve chiarezza riguardo la possibile cessione societaria, lo Spezia è un bene di tutti". Felicissimo Paolo Lugarini: "Da 23 anni abito a Modena, ma il cuore è sempre per lo Spezia. Sabato ero allo stadio, ho provato grande emozione sia per la vittoria che per l’ambiente magico del Picco. Mio figlio Niccolò mi ha detto: ‘da‘Picco’ non si passa, è dura per tutti instadio, con un pubblico del genere’. Ho visto uno Spezia roccioso, solido, volenteroso, che non molla mai, a immagine e somiglianza del suo popolo. C’è un mix perfetto tra giocatori con caratteristiche diverse, ma tutti con la stessa voglia di dare il meglio.