Precipita per oltre 20 metri dal monte Chiampon e muore: il corpo dell' 82enne avvistato da escursionisti

Un uomo di 82 anni, originario di Artegna, ha perso la vita sul, nelle Prealpi Giulie in Friuli,ndo per circa venti. Si tratta del quinto incidente mortale in montagna in un periodo di circa 24 ore, dopo i quattro decessi di domenica. La segnalazione è arrivata intorno alle 12:30 alla sala operativa da alcuniche, scendendo, hanno notato unsenza vita a circa 1300di altitudine.Leggi anche: Incidente davanti alla scuola: vigile travolto da una macchina mentre fa attraversare i bimbi Mobilitato elisoccorso In risposta all’allarme, sono stati attivati i servizi di elisoccorso regionale, la stazione di Udine del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza. Inizialmente, i soccorritori hanno ipotizzato che l’uomo fosse stato colpito da un arresto cardiaco, ma dopo aver esaminato la situazione hanno verificato che il decesso è stato causato dai traumi riportati nella caduta.