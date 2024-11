Polemica in Assemblea Casini | Serie A mortificata da troppi anni E l’aula rumoreggia

Leggi tutto su Sportface.it

“Il motivo per cui siamo qui oggi, non è l’emendamento Mulè, ma parte dagliin cui laA ha chiesto un recupero di qualcosa che è stato progressivamente tolto. La A non sta facendo una battaglia di aggressione, ma di difesa. Sonoche la A èda decisioni adottate contro la stessa”. Lo ha detto il presidente della LegaA, Lorenzodurante l’straordinaria per la modifica dello statuto federale. Le parole del numero 1 del massimo campionato italiano sono state accolte da un brusio neldell’hotel Hilton di Fiumicino. “Questa reazione è la miglior conferma a quello che dico. Ringrazio chi ha reagito così”, la replica diin: “da”. ESportFace.