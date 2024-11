Sport.quotidiano.net - Parma-Genoa 0-1, Pinamonti riporta i rossoblù al successo

, 4 novembre 2024 – Ilsbanca il Tardini battendo 1-0 ilpadrone di casa (reduce da quattro pareggi di fila) e ritrova unche mancava addirittura dal 24 agosto scorso. Una vittoria conquistato con grinta e carattere dai, ai quali è bastato il gol siglato a 10’ dalla fine da. Una rete che ha pienamente legittimato quanto prodotto nel corso del match daiche, già sul finire di un primo tempo molto equilibrato e nel complesso avaro di emozioni, ha sfiorato la rete con Frendrup. Molto attivo anche il norvegese Thorsby che in avvio di ripresa ci ha riprovato trovando il fondo della rete ma dopo aver toccato il pallone con il braccio. Ilnon si è comunque dato per vinto, ha continuato a macinare gioco e al 73’ si è visto annullare anche un secondo gol siglato da Ekhator, partito in leggera posizione di fuorigioco. A risolvere quella che sembrava l’ennesima serata stregata ci ha allora pensatoche, dopo aver colpito un palo al 58’, a 10’ dalla fine ha ribadito in rete la respinta di Suzuki sul diagonale di Ekhator.