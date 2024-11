Lapresse.it - Parma-Genoa 0-1, i rossoblu sorridono con Pinamonti. Balotelli torna in campo in Serie A

Andreafa sorridere ilregalando ai liguri tre punti d’oro sul difficiledel Tardini: ivincono per 1-0 in casa delnel match valido per l’11esima giornata diA. Gli emiliani sfiorano il vantaggio al 23? con Mohamed, che riceve in area un bel passaggio ma spreca tutto calciando di poco fuori. Cinque minuti dopo padroni di casa ancora pericolosi con Mihaila che spara al lato da buona posizione. La ripresa, invece, inizia con un doppio sussulto per il: prima Suzuki salva su un’incornata ravvicinata di Thorsby e poi, al 49?, ancora Thorsby insacca ma il gol viene annullato dall’arbitro Guida per un fallo di mano. Al 58esimo occasione perche colpisce il palo e al 73? Ekhator segna ma anche questa rete viene annullata, per fuorigioco su segnalazione del guardalinee poi confermata dal Var. Ilcontinua a spingere e passa all’80: un rimpallo favorisceche colpisce a botta sicura.