Laprimapagina.it - Operaio senegalese di 29 anni morto in A6 nel tratto tra Quiliano e Altare/Carcare

Tragedia sul lavoro in Liguria. Undi 29lunedì mattina in A6, neltra(Savona). In base alle prime informazioni ilstava lavorando ad un cantiere su un viadotto, era sopra un ponteggio, quando è caduto facendo un volo di venti metri. Inutili i soccorsi di 118 e ambulanze. In volo anche l’elicottero Grifo e i vigili del fuoco. Sul posto il personale di Autofiori e la polstrada, oltre al personale Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Asl2.