Tpi.it - Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia: le anticipazioni (trama e cast) della terza e eultima puntata

Leggi tutto su Tpi.it

– Idi: le, 4 novembreè il titoloseconda stagioneserie Idi, la serie con protagonista Elena Sofia Ricci che va in onda questa sera su Rai 1, 4 novembre 2024, alle ore 21.30 in prima visione con la. In tutto sono previsti sei nuovi episodi, divisi in tre avvincenti prime serate su Rai 1. La serie è tratta dal libro “” di Ilaria Tuti. Ecco le, con lae ildi oggi.Nel primo episodioe ultimaDiego viene ritrovato in fondo a una scarpata privo di sensi. Lona sospetta che possa essere stato Sandro manon è convinta. Dalla foto lasciata a casa sua,riconosce un dettaglio sullo sfondo. Lei e la squadra si recano in quel luogo e trovano i cadaveri di Emmanuel e Matriona.