Lanazione.it - Montecatini, vandali distruggono la recinzione dell’hotel

Leggi tutto su Lanazione.it

, 4 novembre 2024 – Sgretolare pezzo per pezzo ladel Grand Hotel & La Pace sembra essere diventata l’ultima moda di un gruppo didurante le ultime notti di movida montecatinese. L’immobile, acquistato di recente da milionari russi, presto verrà ristrutturato e rilanciato in grande stile. E non è abbandonato a se stesso. Le luci di sera sono accese, per quanto è dato di sapere all’interno dovrebbero abitare dei guardiani. “Probabilmente a notte fonda – dice una signora che abita nella zona – qualche testa calda si è scatenata nelle scorse notti. Buttano giù colonne e sgretolano la ringhiera, lasciando i pezzi in terra”. Gli episodi sono recentissimi e può darsi che la proprietà non abbia ancora avuto modo di essere informata dell’accaduto. Che sia opera volontaria di qualcuno e non il frutto di qualche incidente sembra essere piuttosto chiaro.