Quifinanza.it - Misteriosa scomparsa delle azioni Hermès: un giallo finanziario da oltre 12 miliardi

Sei milioni di, valutate12di euro, sono sparite. Da quasi un anno, Nicolas Puech, uno dei più influenti eredi della maison francese, è convinto di essere vittima di quella che chiama la “truffa del secolo”. La denuncia di Puech, una figura di spicco nel patrimonio familiare, si concentra su Eric Freymond, l’uomo che ha gestito le sue finanze per vent’anni. Ma nonostante le sue accuse, la Corte di Ginevra ha chiuso il caso per ben due volte, lasciando il mistero intatto e il patrimonio senza un volto. Un’inchiesta che non smette di suscitare domande A dare nuova linfa al caso, ci ha pensato un recente reportage del Wall Street Journal, che ha spostato l’attenzione sul piccolo villaggio di Ferret, tra le Alpi svizzere, dove vive Puech.