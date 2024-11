Mistermovie.it - Mister Movie | Il Cantante dei Coldplay, Chris Martin cade in una botola sul Palco, il video è virale

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Momenti di paura durante il concerto deia Melbourne., frontman della band, è caduto in unaaperta sul. Fortunatamente, l’incidente non ha avuto gravi conseguenze.in unadurante il concerto Un incidente ha scosso il concerto deial Marvel Stadium di Melbourne. Durante l’esibizione, il frontmanè inavvertitamente caduto in unaaperta sul. Thank godfrom @is okay after he fell through the trap door on the stage #Melbourne #MusicOfTheSpheres – @CovidPete pic.twitter.