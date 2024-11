Biccy.it - Maurizio Mosca: tornato virale un video che ora non potrebbe mai andare in onda

In questi giorni èsui social undi, il celebre giornalista sportivo scomparso nel 2010. Nello si vede leggere un sggio realizzato dal suo team sui fond0schiena femminili. Era l’epoca di TeleNova, rete televisiva in cui ha lavorato dal 1993 al 1999. Non so di preciso in che anno sia andato inquesto pezzo di trasmissione che potete vedere qua sotto, ma il decennio è ben chiaro. E all’epoca, quelli che ora chiameremmo “maschi etero cisgender”, a domanda diretta sui propri gusti di panettone hanno dichiarato che preferivano di gran lunga quello “alto e piccolo” rispetto a quello “tondo e burroso”. La donna preferita per quel pezzo di corpo era Natalia Estrada che lo aveva “s3xy”; seguita da Naomi Campbell definito “felino”; poi Sabrina Ferilli “a mandolino”; Demi Moore “scolpito” e ultima Valeria Marini “felliniano”.