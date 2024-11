Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Cgil: “Ai lavoratori non un euro in più”. Uil: “Legge completamente insufficiente”. Apprezzamenti dalla Cisl

“A parole si predica il meno tasse per tutti. Nei fatti, chi vive di salario o di pensione pagherà, nel 2024, oltre 17 miliardi di Irpef in più, a causa del drenaggio fiscale (inflazione che spinge i redditi verso gli scaglioni con aliquote più alte, ndr), finendo per finanziare di tasca propria anche il taglio del cuneo, in una sorta di grande partita di giro a saldo zero”, lo sostiene il segretario confederale della, Christian Ferrari, in audizione sullaalle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “Oltretutto, siamo al terzo anno di fila in cui si tenta di vendere come nuovo sostegno aiciò che nuovo non è affatto. È semplicemente la fiscalizzazione della vecchia decontribuzione, con la novità che la stragrande maggioranza del mondo del lavoro non solo non vedrà unin più in busta paga, ma ci perderà addirittura qualcosa”, aggiunge il sindacalista.