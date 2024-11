Quotidiano.net - Le nuove sfide ai modelli di welfare in Europa

Leggi tutto su Quotidiano.net

LO SVILUPPO delle tecnologie digitali e le trasformazioni sociodemografiche in atto generano nuovi rischi sociali che, per essere adeguatamente affrontati, richiedono un profondo ripensamento deidi. Il processo di digitalizzazione ha messo in luce delle marcate disuguaglianze nell’accesso alle risorse tecnologiche, conducendo aforme di discriminazione ed esclusione. Alcune caratteristiche delle tecnologie digitali, ad esempio, fanno sì che i consumatori trovino convenienza nell’adottare i sistemi più utilizzati, contribuendo alla concentrazione della ricchezza nelle mani di pochi giganti tecnologici. Al contempo, l’automazione dei processi produttivi minaccia di porre ai margini del mercato del lavoro quei lavoratori con competenze e conoscenze meno adattabili alle professioni emergenti, aumentando il rischio di disoccupazione.