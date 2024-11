Inter-news.it - Lautaro Martinez, gol a San Siro dopo 249 giorni. La luce – CdS

torna a sorridere a Sanin Inter-Venezia. L’attaccante nerazzurro segna249dall’ultima volta, il racconto del Corriere dello Sport. FAME – La rabbia, la voglia, la fame ditutte nell’esultanza al triplice fischio di Inter-Venezia. La tensione intorno all’attaccante era tanta, forse eccessiva, e l’argentino l’ha pagata per gran parte del tempo. Prima di arrivare al gol decisivo sono passati 65 minuti di dubbi e prime pagine dedicate al digiuno a Sandel Toro. Sarebbe andato oltre i 249e le 9 partite a secco dal 28 febbraio in Inter-Atalanta. Federico Dimarco alla fine ha aiutato il compagno a insaccare la porta in rete.interrompe il digiuno a San! GOL – Al minuto 65 Dimarco ha messo un cioccolatino con il sinistro sulla testa di, che in area piccola non poteva far altro che segnare.