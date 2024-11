Inter Tronchetti Provera | Lautaro vale doppio si carica anche la squadra sulle spalle

Leggi tutto su Sportface.it

“Contro il Venezia è stata una partita da, con tante occasioni, dove la beffa è pronta ad emergere. Fortunatamente i tre punti sono stati portati a casa. Con il Napoli sarà una partita da cartellone, molto importante. Per il campionato è presto, ma sicuramente avrà un valore per il morale delle due squadre. L’è un po’ distratta in difesa e non chiude le partite, speriamo che con il Napoli ci sia un cambio di rotta,con il rientro di Calhanoglu. Conte porta le squadre al massimo, l’ha in mezzo la gara con l’Arsenal, un elemento di potenziale fatica che può incidere sul morale. Saràessante”. Lo ha dichiarato Marco, vice presidente Pirelli,venuto alla puntata n.739 de ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso. E ancora: “Martinez? Ha avuto varie occasioninelle ultime partite, si è mosso sempre bene dando il suo contributo.