Ilfattoquotidiano.it - Inail: “776 morti sul lavoro nei primi 9 mesi dell’anno”. Incremento del 2% sul 2023 a causa degli incidenti “in itinere”

Sono 776 gli infortuni mortali suldenunciati all’nei. Il dato segna undelle vittime del 2% rispetto allo stesso periodo del. Più in generale, le denunce di infortunio sono state 433.002 (+0,5% rispetto allo stesso periodo dele -19,2% rispetto allo stesso periodo del 2022), con un aumento dei soliavvenuti durante gli spostamenti da e per il luogo di. Lo indicano gli open data dell’Istituto, segnalando che l’incidenza sul totaleoccupati Istat (dati provvisori) è in calo rispetto al 2019 sia per gli infortuni (-11,1%) sia per i decessi (-4,1%), mentre rispetto alè -0,8% per ie +0,9% per i secondi. In aumento del 22% le patologie di origine professionale denunciate, pari a 65.333. Quanto alle denunce di infortuni mortali, i dati provvisori indicano per inovedel 2024 rispetto allo stesso periodo delun decremento dei casi avvenuti in occasione di, passati da 593 a 567 e undi quelli in, da 168 a 209.