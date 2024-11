Quotidiano.net - Il giudice di Catania: migrante dall’Egitto non può essere trattenuto. Scavalcato il dl Paesi sicuri

, 4 novembre 2024 – Il Tribunale dinon ha convalidato il trattenimento di unarrivato in Italia. “È la prima pronuncia di questo tipo dopo il decreto legge sui”, ha commentato l’avvocato dell’uomo che a Pozzallo ha chiesto lo status di rifugiato, Rosa Emanuela Lo Faro. Nell’ordinanza della corte si precisa che la lista distilata dal governo italiano “non esime ilall'obbligo di una verifica della compatibilità” di tale “designazione con il diritto dell'Unione europea”. E in Egitto – viene sottolineato – “ci sono gravi violazioni dei diritti umani” che “investono le libertà di un ordinamento democratico”. Dunque, finora, neanche l’emanazione di un decreto ad hoc garantisce al governo la convalida dei trattenimenti su suolo italiano. Qualche giorno fa la sezione immigrazione del tribunale di Bologna, ha ritenuto "sussistenti" i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.