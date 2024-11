Ilrestodelcarlino.it - Giornata delle Forze armate: "Senso del dovere e lealtà, l’Accademia scuola di vita"

"Il quattro novembre è una ricorrenza molto importante: sia per coloro che, come me, hanno deciso di indossare la divisa, sia per i cittadini italiani. Durante questa ricorrenza ricordiamo tutti gli uomini e le donne che hanno donato la propriaalla patria". Oggi, quattro novembre si celebra infatti la "dell’Unità Nazionale e", in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale. A spiegare l’importanza dellaanche e soprattutto per tutti quei giovani che con orgoglio indossano una divisa è l’allievo capo scelto di reggimento Rosa Zurino, nominata da poco capo corso del 205esimo Corso ’Fierezza’. Il nostro Paese solo nel 1999 ha dato la possibilità alle donne di arruolarsi nellema oggi sono tantissime le donne che ricoprono ruoli fondamentali nelle stesse.