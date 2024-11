Inter-news.it - Empoli, primo successo in casa! Pellegri piega il Como

Torna alla vittoria l’dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro l’Inter nel turno infrasettimanale. Incontro ilfinisce 1-0, decide PietroDI MISURA – Tre punti importanti per l’, che con una vittoria di misura sultorna alla vittoria dopo la sconfitta per 0-3 contro l’Inter e si tiene ben lontano dalla zona calda della classifica. Il gol che decide il risultato arriva in apertura di secondo tempo: lancio lungo, rinvio pasticciato di testa da parte della difesa dei lacustri con Pietroche recupera la sfera, entra in area e fulmina Pepe Reina con un siluro in diagonale. Gli ospiti provano a reagire, specialmente nel finale, quando all’87’ Nico Paz si inventa una giocata nei pressi dell’area di rigore dell’, senza però riuscire a trovare la conclusione decisiva. Risponde Maleh poco dopo: al minuto 88 con un tiro da fuori che esce di un soffio.