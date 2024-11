Lettera43.it - È morto Quincy Jones, storico produttore di Michael Jackson

, leggenda della musica internazionale edi tanti artisti, tra cuie Frank Sinatra. Lo ha annunciato la famiglia tramite un comunicato del suo portavoce, Arnold Robinson, diffuso da Variety. «Stasera, con i cuori pieni d’amore ma spezzati, dobbiamo condividere la notizia della scomparsa di nostro padre e fratello», si legge nella nota. «Sebbene sia una perdita incredibile, celebriamo la grande vita che ha vissuto, sapendo che non ci sarà mai un altro come lui».ha portato al successoproducendo tutti i suoi grandi album, da Off the Wall del 1979 passando per Thriller e Bad. Pilastro della musica, lavorò con Sinatra e Aretha Franklin e produsse la canzone-evento We Are the World.esecutivo della serie Willy il principe di Bel-Air, ha vinto 27 Grammy Awards su 80 nomination. Aveva 91 anni.