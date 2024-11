Comune Milano | Inter e Milan interessate ad acquisto Meazza e aree San Siro per nuovo stadio

Leggi tutto su Sportface.it

”Oggi abbiamo ricevuto da parte di Ace Fcnazionaleuna manifestazione diesse sullo‘G.’ e sulleintorno allostesso.?Questo conferma la volontà dei club di proseguire con l’iter di cui alla delibera di Giunta comunale n. 28/2023, con un elemento significativo di novità: non si parla più di diritto di superficie ma di acquisizione died, con la realizzazione di unimpianto”. Lo ha annunciato ildi, confermando come i due clubabbiano presentato la manifestazione diesse non tanto per i diritti di superficie, ma direttamente per l’dele dellecircostanti con lo scopo di costruire il: “A valle di ciò già da domani si avvieranno incontri operativi con i club che, partendo dalla condivisione della valutazione dell’Agenzia delle Entrate, delineeranno il percorso affinché possano presentare l’aggiornamento del documento di fattibilità, incluso il quadro economico dell’operazione”.