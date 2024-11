Calciomercato.it - “Comportamento inappropriato”: UFFICIALE arbitro sospeso

Colpo di scena in Australia dove unè incappato in una clamorosa gaffe che gli costerà cara. I provvedimenti da parte della federazione Spesso abbiamo visto atleti incappare in errori di gioventù che hanno poi portato a provvedimenti più o meno importanti. Molto più raro è invece vedere unprotagonista di una ingenuità che nel caso specifico gli costerà piuttosto cara. “”:(LaPresse) – Calciomercato.itÈ quanto accaduto a Leigh Haussen, fischietto dell’Australian Football League (AFL) che non dirigerà alcuna partita della prima giornata della prossima stagione che inizierà a marzo 2025, il tutto per un ‘’. In queste ore il provvedimento è stato quindi annunciato dalla Federazione a causa di un motivo scatenato a dir poco incredibile. Haussen infatti avrebbe indossato un costume da Osama bin Laden durante una festa in maschera di fine stagione che riuniva gli arbitri.