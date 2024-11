Oasport.it - Calcio, nei posticipi del lunedì successi per Lazio, Empoli e Genoa che sbanca Parma

Leggi tutto su Oasport.it

Si è andata a concludere l’undicesima giornata della Serie A 2024-2025. Questa sera sono andati in scena i 3del turno che hanno messo in mostra idi. In classifica i biancocelesti salgono a quota 22 punti a braccetto con Fiorentina e Atalanta a -3 dal Napoli, quindi l’sale a quota 14 punti a metà classifica, mentre ilesce dalla zona retrocessione con 9 punti, raggiungendo proprio il0-1 I padroni di casa ducali sono scesi in campo con il 4-2-3-1 con Suzuki tra i pali, quindi Coulibaly, Delprato, Balogh e Valeri in difesa, linea mediana con Keita e Bernabé; quindi Man, Sohm e Mihaila alle spalle di Bonny. Ilha risposto con il 3-5-2 con Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator e Pinamonti.