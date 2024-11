Quotidiano.net - Bottura, Geunes e Rodriguez in giuria Ernesto Illy Int.Award

Gli chef Massimo, impegnato nella lotta allo spreco alimentare, Vikidi Anversa detentore di tre stelle Michelin, Felipe, considerato uno dei più grandi chef del Sudamerica e tre degustatori professionisti (Vanúsia Nogueira, Felipe Isaza e Dessalegn Oljirra Gemeda). Sono i componenti delladell'International Coffee2024, insieme con tre giornalisti (Vanessa Zocchetti, Sebastian Späth e Josh Condon). Laselezionerà il vincitore del premio "Best of the Best" dell'Int. Coffee2024, intitolato alla memoria di, figlio del fondatore dell'omonima azienda. Brasile, Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua e Ruanda sono i paesi dai quali provengono i 27 produttori, 3 per ogni paese, che quest'anno si sono aggiudicati l'accesso alla finale.