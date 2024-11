Oasport.it - ATP Metz 2024, Sonego supera all’esordio il francese Barrere ed ora attende Rublev

Buona la prima per Lorenzonell’ATP 250 di, uno degli ultimi due tornei della stagione (l’altro è quello di Belgrado) prima delle ATP Finals. Il tennista piemontese hato in due set ilGregoire, entrato come lucky loser dopo il ritiro dell’argentino Facundo Diaz Acosta, con il punteggio di 6-4 7-5 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco.affronterà ora il russo Andrey, testa di serie numero uno e in lotta per qualificarsi alle ATP Finals di Torino. Una buona partita quella dell’azzurro, che ha chiuso con sette ace e zero doppi falli.ha poi messo a referto ventisette vincenti contro i diciassette del transalpino, che ha invece commesso un solo errore non forzato in più dell’azzurro (27-26). Il piemontese ha poi vinto il 71% dei punti quando ha servito la prima, salvando anche quattro delle cinque palle break concesse.