Atalanta Gasperini | Scudetto? Non ci nascondiamo ma l’Inter ha più possibilità

Ospite di ‘Radio Anch’io Sport‘ su Rai Radio 1, Gian Pieroha parlato all’indomani del successo della suasul campo del Napoli. Il tecnico ha innanzitutto toccato il tema: “Il campionato si è un po’ diviso e tutte possono sognare visto che lì in alto siamo molto ravvicinati. Personalmente penso cheabbia qualche chance in più, ma è giusto che noi siamo particolarmente felici in questo momento: lo stesso vale per Fiorentina e Lazio. L’non si è mai nascosta: giochiamo gara dopo gara per vedere dove possiamo arrivare“.ha poi elogiato Mateo Retegui: “I meriti sono tutti suoi. Io posso cercare di aiutare i ragazzi ad esprimere le loro qualità, ma poi a fare la differenza sono le loro risposte. Quella di Mateo è stata eccezionale“.